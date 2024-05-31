وزيرة الهجرة تؤكد حرصها على فتح منصات التواصل مع طلابنا بدول العالم

لحل مشكلاتهم والاطمئنان على سلامتهم..

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرصها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين بالخارج، والتواصل الدائم والمستمر بطريقة فعالة مع أبنائنا الدارسين بالخارج في مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم طلابنا الدارسون في قرغيزستان، ومساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب حول استكمال دراستهم هناك من عدمه، مؤكدة حرص الوزارة على لقاء هؤلاء الطلاب للاطمئنان على أوضاعهم عقب استتباب الأمن هناك بعد الأحداث التي اندلعت مؤخرا هناك.

وتابعت وزيرة الهجرة أننا حريصون على فتح منصات التواصل مع طلابنا في مختلف دول العالم، والعمل على حل مشكلاتهم والاطمئنان على سلامتهم يأتي في صدارة أولوياتنا على مدار الساعة، وهو ما تؤكده استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، ويتبناه مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، في شتى فعالياته.

جاء ذلك استمرارا لجهود السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحرص سيادتها على متابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين بقيرغيزستان، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها عدد من شباب المصريين الدارسين هناك، للاطمئنان عليهم والتعرف على أي نوع من التحديات التي تواجههم، وما يعيق استكمال دراستهم في قرغيزستان.

حيث نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، التابع للوزارة، لقاء افتراضيًا عبر "الفيديو كونفرانس"، مع أبناء مصر الدارسين في دولة قرغيزستان، حيث وجهت الوزيرة بأن يترأس السفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، الاجتماع للوقوف على آخر المستجدات بعد الأحداث الأخيرة هناك، وذلك بمشاركة مينا مكين، المشرف على مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، ومجموعة ضخمة من أبناء المصريين الدارسين هناك، لمناقشة طلباتهم واحتياجاتهم وكذلك موقف معادلة وتوثيق شهادات التخرج.

وفي ختام اللقاء، قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ستقوم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي المصرية للنظر في المزيد من الإجراءات الخاصة باعتماد شهادات هؤلاء الطلاب، وكذلك مع وزارة الخارجية من أجل توجيه السفارة المصرية هناك ببذل المزيد من التيسيرات بصدد طلبات هؤلاء الطلاب المصريين وخصوصا مسألة اعتماد شهاداتهم، مؤكدا أننا نتابع على مدار الساعة مقترحات ومشكلات المصريين بالخارج، وحريصون كل الحرص على تذليل أي عقبات والعمل على خدمتهم، وبشكل خاص طلابنا الذين يسعون لاكتساب أحدث العلوم والمعارف لنقلها إلى أرض الوطن.