تكريم 95 طالب من المتميزين في النشاط التثقيفى بالغردقة

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناءًا كاملًا وسليمًا وفى إطار النشاط التثقيفي للاطفال الذى ينظمه مسجد الميناء الكبير بالغردقة .

قام الدكتور هاني السباعي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر اليوم الجمعة ، بتكريم الطلاب المتميزين المشاركين فى النشاط التثقيفي الصيفى بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وأكد السباعي أن هذا التكريم ياتى لتشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله وغرس الآداب الإسلامية والقيم السليمة، جاء ذلك في حضور الشيخ اسماعيل أحمد علي مدير إدارة أوقاف الغردقة والدكتور حسام الدين محمود عبد المنعم إمام مسجد الميناء ومحمد الشافعى عضو مجلس إدارة المسجد .

حيث تم تكريم 95 طالب من الطلاب المتميزين فى النشاط الصيفى .

هذا وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وتحت إشراف الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.

عقد برنامج: "لقاء الجمعة للأطفال"، وذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة البحر الأحمر وذلك في حضور اللواء محمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة والشيخ عبدالباسط عثمان أحمد مدير شئون الإدارات بالمديرية والمنسق الإعلامي بالمديرية والشيخ حسام الدين محمود عبدالمنعم إمام المسجد

وقد اشتمل اللقاء على بعض الأنشطة القرآنية وكذلك تكريم بعض الأطفال المتميزين المشاركين في اللقاء.

وأشار الشيخ عبدالباسط عثمان إلي أهمية هذه اللقاءات التي تهتم بالنشء فهم رجال الأمة حاضراً ومستقبلاً عليهم تعقد الآمال واليهم تسند الأعمال ، هم قلب الأمة النابض ودمها المتدفق . وقد وجه اللواء محمد مهدي الشكر والتقدير لوزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة علي الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف بالتوسع في الاهتمام بالبرامج التقيفية التي تهتم بالنشء ، حفظ الله مصر قيادة وشعبا .