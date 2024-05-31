الأسهم الأوروبية تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعا طفيفاً اليوم الجمعة، قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مايو وبيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أبريل، والتي ستلقي الضوء على موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة على مستوى العالم.

استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني وإن كان من المرجح أن يسجل مكاسب على أساس شهري.

ويركز المستثمرون بالأساس على بيانات التضخم في منطقة اليورو التي ستصدر الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تظهر ارتفاعا طفيفا للتضخم خلال مايو. وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو على الأرجح.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لقياس التضخم، في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وانخفض سهم جيه.دي سبورتس فاشون للملابس الرياضية 6.7 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما أبقت الشركة البريطانية على توجيهات الأرباح للعام 2024-2025.

وكان سهم تيليكوم إيطاليا من ضمن الأسوأ أداء على المؤشر بانخفاضه ستة بالمئة تقريبا بعدما حصلت شركة كيه.كيه.آر الأميركية للاستثمار على موافقة غير مشروطة من سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على استحواذها على شبكة الخطوط الأرضية لشركة الاتصالات بقيمة تصل إلى 22 مليار يورو (24 مليار دولار).

وهبط سهم شركة كابجيميني لخدمات تكنولوجيا المعلومات 4.3 بالمئة.ويركز المستثمرون بالأساس على بيانات التضخم في منطقة اليورو التي ستصدر الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تظهر ارتفاعا طفيفا للتضخم خلال مايو. وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو على الأرجح.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لقياس التضخم، في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.وانخفض سهم جيه.دي سبورتس فاشون للملابس الرياضية 6.7 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما أبقت الشركة البريطانية على توجيهات الأرباح للعام 2024-2025.