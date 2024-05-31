منى زكي في مرمى الانتقاد مرة أخرى بسبب أم كلثوم (تفاصيل)

أثارت الفنانة فردوس عبد الحميد جدلًا مجدًدا حول اختيار الفنانة منى زكي لتجسيد شخصية أم كلثوم ، وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" الذي يعرض على قناة "صدى البلد 2.

وأوضحت الفنانة القديرة أن منى زكي غير ملائمة لتجسيد صوت الفنانة الراحلة أم كلثوم في فيلمها السينمائي الجديد بعنوان الست ، قائلة: "أنا شايفة إنها تجرّب، أنا صريحة، هي كممثلة لا تتمتع بتركيبة أم كلثوم، جسمها ضعيف وصوتها رقيق، بينما كوكب الشرق كان حضورها طاغياً".

وركزت في حديثها على أن هذا لا يعتبر تقليلًا من منى زكي تمامًا قائلة:" كلامي لا يعني إساءة لمنى زكي، فهي لها طلة رائعة، قدمت العام الماضي دورا في منتهى العظمة، في مسلسل تحت الوصاية، كانت رائعة ومناسبة لهذا الدور".

فلم يكن هذا هو الإنتقاد الوحيد الذي طال منى زكي فوجهت لها مسبقًا الناقدة الفنية ماجدة خير الله انتقاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل أوضحت فيه أنها متخوفة من اختيار منى زكي لتجسيد شخصية أم كلثوم، كون التكوين الجسماني مختلف عن أم كلثوم قائلة:" :"جسم منى مختلف عن أم كلثوم حتى لو نفخوه مش هيوصل لجسمها".

ماجدة خير الله تعلق على اختيار منى زكي لتجسيد شخصية أم كلثوم

وفي حوار خاص للوفد قالت:" أنا متخوفة من أن الفنانة منى زكي تلعب الدور لأنه سبق اتعمل مسلسل كبير تناول كل جوانب أم كلثوم ، لأن اللي عمله من بعد كدة زي فردوس عبد الحميد وياسمين رئيس متوفقوش فهيبقى فيه ريسك أن منى زكي تعمله ".

فردوس عبد الحميد وأم كلثوم

وكانت قد جسدت الفنانة فردوس عبد الحميد شخصية أم كلثوم في فيلم "كوكب الشرق" عام 1999، من تأليف إبراهيم الموجي وإخراج محمد فاضل ، واستعرضت فيه حياة أم كلثوم منذ عام1944 وعلاقانها العاطفية التي لم تكتمل، ثم علاقتها بالثورة ودورها بعد هزيمة 1967 .

من هي فردوس عبد الحميد

فنان مصرية ولدت لأب يعمل كتاجر أثاث، وهي الوسطى بين شقيقتان، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية من قسم التمثيل عام 1969، كما تخرجت من معهد الكونسرفتوار.

بدأت حياتها الفنية على خشبة المسرح القومي، قدمها المخرج كمال الشيخ في فيلم "على من نطلق الرصاص" مع الفنانة سعاد حسني.

وحصلت على أول دور بطولة لها في مسلسل "حكاية ميزو" ثم توالت أعمالها وقدمت العديد من البطولات التلفزيونية، كما واشتهرت بالأعمال السياسية.

حياتها الأسرية

تزوجت من الممثل نبيل الحلفاوي وأنجبا ابنهما خالد الذي عمل بمجال الإخراج، وانفصلا بعد ذلك. لتتزوج من المخرج محمد فاضل وأنجبا ابنهما أحمد.