تكريم منتخب الفنون الشعبية بجامعة قناة السويس

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بمشاركات منتخب الفنون الشعبية بالجامعة في سلسلة الفعاليات التي تم تنظيمها داخل وخارج الجامعة، مؤكداً أن الجامعة قامت بتطوير مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى وأصبحت مُجهزة على أعلى مستوى فني وتقني؛ لتكون حاضنة لتدريبات وإبداعات مواهب أبنائها، ولتكون مسرحاً لإنتاج وتقديم عروضهم الفنية.

لافتاً إلى أن الأنشطة الطلابية بكل مجالاتها هي السبيل الآمن لحماية شبابنا من الانحراف أو الانسياق وراء أية أفكار متطرفة أو مغلوطة.

هذا واستقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منتخب الفنون الشعبية لجامعة قناة السويس الحاصل على جائزة التميز في مهرجان إبداع بدورته الأخيرة.

جاء المشاركة الطلابية في مهرجان إبداع - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وخلال لقائه بالطلاب داخل مكتبه - أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى المستوى الفني الإحترافي للطلاب وقدرتهم الفائقة على التعبير الحركي.

ومن جانبهم أعرب الطلاب عن شكرهم وتقديرهم للدعم الكامل الذي توفره الجامعة للمنتخب.

حضر اللقاء عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعائشة زين مدير إدارة النشاط الفني والكابتن شريف مبروك مدرب منتخب الفنون الشعبية.