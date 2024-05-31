مدرب الإسماعيلي: نجحنا في إحباط مفاجآت الكأس أمام القناة

تحدث حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، عقب انتصار فريقه على القناة، بكأس مصر والصعود لدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

قال حمد إبراهيم: ”نحمد الله عز وجل على هذا الانتصار، كنا نعلم جيدًا صعوبة مواجهات الكأس، ونجحنا في إحباط حدوث أي مفاجآت اليوم”.

وتابع: ”مواجهة سموحة صعبة للغاية، لكننا مع عودة المصابين والغائبين سيصبح الفريق في وضعية أفضل، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق نتيجة إيجابية”.

واستكمل تصريحاته: ”مواجهات كأس مصر دائمًا تكون من نصيب الفريق صاحب التركيز الأكبر والقادر على استغلال الفرص، لذلك يجب علينا أن نكون في أعلى درجات التركيز خلال الفترة المقبلة”.

وأتم قائلاً: ”لا نعلق على اختيار لاعبينا من عدمه لصفوف المنتخب الوطني، فهو حق أصيل للجهاز الفني للمنتخب، لكن الأهم أن الفريق باتت لديه عناصر تستحق التواجد وارتداء قميص منتخب مصر من دون شك“.