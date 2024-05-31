برلماني: ترحيب الخرطوم باستضافة مصر لمؤتمر السودان ثقة كبيرة في القاهرة

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان ترحيب جمهورية السودان بما تضمنه البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية حول اعتزام مصر استضافة مؤتمر لجميع القوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو 2024 وتجديد ثقة السودان حكومة وشعباً في مصر الشقيقة وقيادتها بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم.



وأشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد دولة السودان على أن مصر هى الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان لأن ذلك من أمن وسلام واستقرار مصر، وهى كذلك الأقدر على المساعدة على الوصول لتوافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة. ولذا فإن الدور المصرى فى هذا الخصوص مطلوب ومرحب به معلناً تأييده التام لما تضمنه البيان من التشديد على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وكذلك أن يكون هدف المؤتمر التوصل لرؤية سودانية خالصة باعتبار أن الأزمة قضية سودانية بالأساس .



وأعرب المهندس حسن المير عن ثقته الكبيرة فى أن هذا المؤتمر الذى سوف تستضيفه القاهرة سيكون له دوره فى ايجاد حلول عاجلة للأزمة السودانية مناشداً جميع الأطراف والقوى السياسية السودانية المشاركة فى هذا المؤتمر وتغليب المصالح الوطنية والعليا للدولة السودانية على أى مصالح اخرى

