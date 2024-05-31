وزير الشباب والرياضة يقود الاحتفالية الرياضية لجمعية "مصر شريان العطاء"

احتفالاً باليوم العالمي للمتبرعين بالدم..

قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، الاحتفالية الرياضية، والتي نظمتها جمعية "مصر شريان العطاء"تحت رعاية ودعم وزارة الشباب والرياضة، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وذلك بحديقة الطفل.

حضر الاحتفالية الدكتورة نعمة السعيد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور محسن الألفي رئيس مجلس ادارة جمعية مصر شريان العطاء، اللواء محمد سلطان رئيس مجلس ادارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، الدكتورة ريم جان عضو المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد ابو جاد مسئول ملف الدم بمكتب منظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد ريحان سكرتير عام جمعية مصر شريان العطاء، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال الاحتفالية، شهد وزير الشباب والرياضة تدشين التطبيق الإلكتروني للتبرع بالدم، والذي يهدف إلى تسهيل عملية التبرع وتشجيع المزيد من المواطنين على المشاركة في هذه المهمة الإنسانية.

بدأت الاحتفالية بماراثون للجري، وتضمنت الاحتفالية العديد من الفعاليات الرياضية والأنشطة الترفيهية منها "عرض الحمام الزاجل، يوجا، كرة قدم ثلاثي، دى جى" ونشاط ترفيهى شارك فيها عدد كبير من الشباب من مختلف أنحاء مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، مشيراً إلى أن التبرع بالدم واجب وطني وإنساني يجب على الجميع المشاركة فيه، مثنياً على جهود جمعية "مصر شريان العطاء" في نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه المهمة الإنسانية.

ودعا الدكتور أشرف صبحي الشباب إلى التفاعل مع كافة المبادرات الهادفة، خاصة مع إطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد للتبرع بالدم، والذي يُعد خطوة هامة لتسهيل عملية التبرع على المواطنين.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم ٣ أطفال من مرضى الثلاثيميا والمتفوقين رياضياً في رياضات كرة القدم والكاراتيه.