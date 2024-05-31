سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الجمعة 31-5-2024

ننشر سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 31-5-2024، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 11.98 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.06 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

12.94 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

11.98 جنيه للشراء.

12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.01 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.06 جنيه للشراء.

12.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

153.81 جنيه للشراء.

154.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

153.16 جنيه للشراء.

154.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

153.32 جنيه للشراء.

154.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

148.74 جنيه للشراء.

154.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

148.93 جنيه للشراء.

154.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.24 جنيه للشراء.

154.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 50.94 جنيه للشراء، 51.28 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.88 جنيه للشراء، 60.25 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 153.16 جنيها للشراء، و154.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.