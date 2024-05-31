محافظ الجيزة يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

هنأ محافظ الجيزة طلاب الشهادة الإعدادية ممن اجتازوا الحد الأدنى لنسب النجاح بمدارس التعليم الأساسى والمهنى ومدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع ابناء المحافظة.

وقدم محافظ الجيزة تهنئة خاصة لأوائل الطلبة والحاصلين على الدرجة النهائية بمجموع ٢٨٠ درجة والبالغ عددهم ٧٢١ طالب وطالبة، متمنياً لجميع الطلبة من أبناء المحافظة دوام النجاح والتوفيق في المراحل الدراسية المقبلة .

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المكثفة للعاملين بمديرية التربية والتعليم واخلاصهم في العمل وتمتعهم بالشفافية والدقة، كما أشاد بجهود القائمين على العملية الأمتحانية في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، موجهًا جميع العاملين بمديرية تعليم الجيزة بضرورة مواصلة وتكثيف الجهود والاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة .

واكد المحافظ حرصه علي متابعة العملية التعليمية والنهوض بها لما تمثله من أهمية بالغة في التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرين على قيادة المستقبل، لافتًا إلى أن ما تشهده المنظومة التعليمية حاليًا من تطور غير مسبوق يأتي نتيجة لتوجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية .

وفي نفس الاطار تعلن محافظة الجيزة انه تيسيرا علي السادة أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب وتوفير الوقت والجهد وفي إطار الحكومة الرقمية لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين عن فتح باب التظلمات للشهادة الاعدادية اعتبار من الأحد 2 يونية ولمدة خمسة عشر يوما ويتم التسجيل برقم الجلوس والرقم القومي لتحديد موعد الاطلاع من خلال الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالحيزة .

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد أمس الخميس نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ "الدور الأول".

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٧,٠٥%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات ١٩٠٩٧٧ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين ١٦٥٠٨٦ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٧٢١ طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ٩٦,٩٧% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع ٩٤.٢٩% والمكفوفين 100%.