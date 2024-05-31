الأمن يلاحق تجار الكيف في شوارع الجيزة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ملاحقة تجار المخدرات

وتمكنت القوات في الجيزة، من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية..وبحوزته (2,100كيلو جرام لمخدر الحشيش).



كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.



وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عنصر إجرامي شديد الخطورة‎-‎محكوم عليه فى 7 قضايا ‏أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه ‏فى 3 قضايا أخرى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصه متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح ‏بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه.‏

بإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهالقوات وتم السيطرة عليه وضبطه ‏وعُثر بحوزته على(قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف- 3 بنادق آلية –6 خزينة–‏عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع ‏نقل").‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة ‏لمواجهة أعمال البلطجة وضبط ‏الخارجين ‏على ‏القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ‏وإحكام السيطرة الأمنية .‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة ‏النارية ويأتي ذلك ‏فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط ‏الخارجين عن القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، ‏مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى ‏والحفاظ على المال العام.‏

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏‏الخامس، ‏حيثيات إدانة مُتهمٍ بإنهاء حياة ‏ابن خاله في منطقة البساتين. ‏

وكانت المحكمة قد عاقبت المُدان أسامة.أ بالسجن المؤبد لما أسند إليه، مع مُصادرة ‏‏الأدوات ‏المضبوطة، وألزمته ‏بالمصاريف الجنائية. ‏

اتهامات النيابة العامة

أسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم ‏البساتين ‏أنهى ‏حياة المجني عليه أدهم عمداً مع ‏سبق الإصرار المُصمم على ذلك بأن ‏بيت النية ‏وتفكر بروية ‏وأعد مُخططاً على إثر خلاف بينهما. ‏

وقام المُتهم برصيد مسرح الواقعة وأعد أدواته، وما إن حان ميعاد مُخططه أنفذ ‏باتجاهه ‏صوب ‏مسرح الواقعة مضمراً ‏انتقامه غدراً باغياً قتله. ‏

وما أن تهيأ له الظرف حتى انهال عليه بأدواته المُعدة سلفاً مُحدثاً به الإصابات ‏‏الموصوفة بتقرير ‏الصفة التشريحية حتى ‏تيقن من ‘إتمامه مقصده بقتله وذلك على ‏النحو ‏المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت النيابة أيضاً له أنه أحرز سلاحاً أبيضاً مما يُستعمل في الاعتداء على ‏‏الأشخاص ‏‏( عصا حديدية – عصا خشبية – ‏مقص – حبال) بغير تصريح وبغير مسوغ ‏‏من ‏الضرورة المهنية والحرفية. ‏