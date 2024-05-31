أنا بحبه.. دانا الحلبي تكشف حقيقة زواجها من محمد رجب (تفاصيل)

تصدرت الفنانة اللبنانية دانا حلبي تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعدما تدوال روادها أنباء حول علاقتها بالفنان محمد رجب وزواجها به عقب ظهورهما معاً في حفل عقد قران المخرج إسماعيل فاروق ،وهو ما رفضت الفنانة نفيه أو تأكيده في آخر لقاء تلفزيوني لها ما أثار حيرة أكبر بين جمهورهم.

محمد رجب ودانا الحلبي في حفل عقد قران المخرج إسماعيل فاروق

وقالت دانا حلبي خلال حوارها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات" المذاع عبر شبكة "ألفا": "الفنان محمد رجب أنا بحبه واشتغلت معاه، ولكن حياتي الشخصية خط أحمر ومش هنفى ولا أثبت الإشاعة بصرف النظر عن صحتها، الموضوع ده مش عاوزة أتكلم فيه".

دانا الحلبي ومحمد رجب

وأضافت: "أنا طول عمري لما يطلع عني إشاعة بقول لا تعليق، ولو طلعنا تريند ده علشان مزة حلوة وماشية مع نجم ولازم يطلعوا تريند".

الفنانة اللبنانية دانا الحلبي

من هي دانا الحلبي

مغنية لبنانية من مواليد 18 يناير سنة 1987، ولدت في الكويت، لها اخت واحدة واخ واحد فقط، وتخرجت من المدرسة العليا ودرست تصميم داخلي.

واشتهرت دانا في بداية مشوارها الفني بغنائها لأغنية "أنا دندن"، وبعدها العديد من الأغاني مثل "بص عليا"، "الورد الجورى"، لبنانى مصري، واتجهت للتمثيل وشاركت في أعمال "الهيبة الحصاد"، "حرملك"، "ببساطة"، "دورة جونية جبيل"، وأفلام "بالغلط"، "بغمضة عين"، "المهراجا"، "فلفل أبيض" ومسلسل " العين بالعين" مع سيرين عبد النور ورامى عياش.

آخر أعمال الفنان محمد رجب

كان مسلسل "الونش"، آخر أعمال محمد رجب في الدراما وعرض العمل في عام 2022، وشاركت دانا حلبي في بطولته، والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وشارك فيه كل من محمود عبد المغني، ميمي جمال، ميرهان حسين، إيهاب فهمي وآخرين.