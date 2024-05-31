"العاصمة الإدارية" الجديدة تستقبل وفداً من جامعة قرطاج التونسية

استقبل مسئولو جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من طلاب كلية الهندسة بجامعة قرطاج بدولة تونس الشقيقة، ومرافقيهم، للتعرف على معالم العاصمة الادارية، وما تم تنفيذه من مشروعات، وكذا الجهود التي بذلتها الدولة المصرية رغم الأحداث العالمية حتى تصل إلى هذا المستوى من الرقي والتحضر بالعاصمة الادارية الجديدة.

وبدأت الزيارة بتفقد المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة CBD، حيث تم تقديم شرح عام عن المنطقة والأعمال الجارية بها، والتي تضم 20 برجاً متنوعاً: أبراج إدارية، وأبراج سكنية، وبرج أيقوني بارتفاع نحو 400 متر، بخلاف الأنشطة الفندقية والتجارية، وغير ذلك.

ثم انتقل وفد جامعة قرطاج التونسية، الى منطقة الحدائق المركزية " النهر الأخضر "، وتم تقديم شرح موجز للأعمال التي تمت في هذا المشروع، حيث تعد منطقة الحدائق المركزية أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات.

ثم استكمل وفد جامعة قرطاج التونسية، الزيارة الميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بزيارة حي المال والأعمال، وكذا الحي الحكومي، وساحة الشعب، والمحاور الرئيسية، والمعالم الأخرى بالمدينة.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب التونسيون، عن إعجابهم بما تم تنفيذه في العاصمة الإدارية الجديدة، وقدموا الشكر لجميع فريق العمل القائم على هذه الأعمال، كما تقدموا بالشكر للمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الجهاز، على تنظيم الزيارة، وعلى الجهد المبذول.