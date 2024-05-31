تتويج شباب طب كفر الشيخ بكأس دوري أبطال أقسام جراحات الصدر

شاركت جامعة كفر الشيخ، ممثلة في وفد شباب جراحة القلب الصدر بكلية الطب جامعة كفرالشيخ في مسابقات كأس "دوري أبطال أقسام جراحات الصدر بالجامعات المختلفة STILT CUP "، والذي تنظمه جمعية التداخلات الصدرية وزراعة الرئة، في دار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب ج، بإشراف الدكتور وائل الفقي أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر ووكيل كلية الطب جامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك علي هامش المؤتمر الأول لجمعية التداخلات الصدرية وزراعة الرئة،بحضور نخبة من المتخصصين وتم مناقشة عدة موضوعات مهمة.

وألقى البروفسير الإسباني دييجو جونزاليز وا محاضرة قيمة، والدكتور اشرف المغربي من المملكة العربية السعودية، والدكتور محمد بن خيال من دولة ليبيا .

وتنافس في النسخة الأولي 6 فرق من 6 جامعات وهي عين شمس - طنطا - المنصورة - الزقازيق - الأزهر - كفر الشيخ، وحقق فريق شباب جراحة القلب و الصدر بكلية الطب جامعة كفرالشيخ الفوز بالمركز الأول ودرع دوري الجمعية .



وأعرب نائب رئيس جامعة كفر الشيخ وأستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عبد العال عن سعادته بفوز فريق شباب جراحة القلب والصدر بكلية الطب في الجامعة بالفوز بالمركز الأول ودرع دوري الجمعية.

وقال د. عبدالعال، إن المشاركة في المسابقات العلمية يأتي اتساقا مع فلسفة جامعة كفرالشيخ، وفي سياق الأهداف التي تبنتها الجامعة، ممثلة في بحث ومعالجة القضايا التي تواجه المجتمع ،وخصوصا القضايا الصحية، وطرح أبحاثها النوعية في مجال الطب بمختلف التخصصات و مواكبة التطور الطبي في فروعه كافة.

وسلم رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور ياسر السيد درع البطولة للأبطال في حضور الدكتور محمد عبد العال أستاذ جراحة القلب والصدر ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور وائل الفقي أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر ووكيل كلية الطب جامعة كفر الشيخ.