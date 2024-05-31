الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ردا على اعتداءت الاحتلال

حزب الله: استهدفنا موقع البغدادي وثكنة برانيت بصواريخ بركان ثقيلة

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع البغدادي وثكنة برانيت ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ ‏بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة ‏عيترون، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 31-5-2024 موقع البغدادي بصواريخ ‏بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف البيان: ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على ‏بلدة مارون الراس، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 31-5-2024 ثكنة برانيت ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها.‏

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