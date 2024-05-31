حزب الله: استهدفنا موقع البغدادي وثكنة برانيت بصواريخ بركان ثقيلة

ردا على اعتداءت الاحتلال

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع البغدادي وثكنة برانيت ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ ‏بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة ‏عيترون، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 31-5-2024 موقع البغدادي بصواريخ ‏بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأضاف البيان: ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على ‏بلدة مارون الراس، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 31-5-2024 ثكنة برانيت ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها.‏