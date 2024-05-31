وفاة والدة المطرب محمود الليثي .. أزمة صحية السبب

توفت منذ قليل والدة الفنان محمود الليثي، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وأعلن صديقه عدوية شعبان عبد الرحيم، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي الثانية والدة حبيب العالم أخويا محمود الليثي وحمادة الليثي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو محمود الليثي

مغني وملحن وممثل ومؤلف مصري ولد عام 1979، بدأ مسيرته الفنية في عام 2004 عبر أول ألبوم إنتاج عصفورين هاي ميوزك ثم أطلق ثاني ألبوم له في 2005 باسم «يا رب»، وفي 2015 حاز على جائزة أفضل مطرب شعبي في مصر.

التحق محمود بكلية الهندسة بناء على رغبة والده، إلا أنه اتجه إلى طريق الغناء، وهو مطرب شعبي مصري، شارك في عدة أفلام سينمائية بالغناء وأحياناً التمثيل، وله أيضاً 5 ألبومات غنائية، وتم اختياره كأفضل مطرب شعبي في حفل الميما عام 2015. .

بدأ مشواره الفني في الأفراح الشعبي إلى أن أتيح له الفرصة وأطلق أول ألبوم ليه وهو عصفورين، ثم أنتج ألبوم يا رب ومن أشهر أغانيه موال الأنبياء والست لما وغيرها.