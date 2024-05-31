سيلا تصعد لدوري الدرجة الثالثة.. وطامية تفوز ببطولات الناشئين لكرة القدم بالفيوم

اختتمت منطقة الفيوم، لكرة القدم نشاطها الرياضى هذا الموسم، والذى شمل منافسات الدرجة الثالثة والرابعة والناشئين والبراعم.

وأكد الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى، للمنطقة أن مسابقة الدرجة الثالثة لكرة القدم والتى تضم اندية محافظات بنى سويف والفيوم، أسفرت عن صعود نادى توت عنخ امون والذى قادة الكابتن أحمد جيوشى المدير الفنى إلى دورى الدرجة الثانية بعد أن اعتلى القمة من بداية الدورى الى نهايتة

بطولات القسم الرابع

وفى دورى القسم الرابع والمكون من 17 ناديا تم تقسيمهم الى مجموعتين واسفرت المباريات عن صعود فريقى السيليين وسيلا من المجموعة الاولى وجولدن جيت وكفر محفوظ من المجموعة الثانية، وأقيمت دورة الترقى بين الفرق الاربعة وانتهت بحصول فريق سيلا على المركز الأول برصيد 15 نقطة وفريق جولدن جيت على المركز الثانى برصيد 10 نقاط والسيليين برصيد 8 نقاط وكفر محفوظ نقطة واحدة ومن المقرر صعود فريق سيلا الى الدرجة الثالثة وتبذل محاولات لتصعيد فريق جولدن جيت صاحب المركز الثانى.

وفى بطولات الناشئين فازت فرق طاميه بنصيب الاسد حيث حصلت على بطولة المنطقة لمواليد 2003 و 2005 و2007 بينما فازت المقاصة ببطولة المنطقة لمواليد 2009.

وأقامت المنطقة عدد من مهرجانات البراعم على ملاعب فرقى بيريميرو والساحة الشعبية بمدينة الفيوم، أشرف على مسابقات القسم الثالث، الكابتن احمد صبرى البكباشى رئيس اللجنة، والكابتن حسنى خطيرى مقرر اللجنة ومسابقات القسم الرابع الكابتن سامح سعد رئيس اللجنة، والكابتن محمد سامى مقرر اللجنة ومسابقات الناشئين الكابتن أحمد راضى رئيس اللجنة، والكابتن عمر سيد معوض مقرر اللجنة.

وقام حكام منطقة الفيوم لكرة القدم بإدارة جميع المسابقات فى القسم الرابع والناشئين والبراعم ودورة الترقى دون ان يتم الاستعانة بحكام من خارج المحافظة وقدم الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة الشكر الى الحكام بالمنطقة على مابذلوه من جهد والاداء المتميز طوال الموسم، كما قدم الشكر الى لجنة الحكام برئاسة الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام وعضو اللجنة التنفيذية بالمنطقة والكابتن صبرى برديسى عضو اللجنة والمحاضرالفنى للحكام، والكابتن سمير عبد الفضيل عمرانى المعد البدنى للحكام بالمنطقة.

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