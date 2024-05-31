نجوى فؤاد.. عمرو دياب من شارع فيصل للعالمية |الظهور الأول له مع الراقصة الشهيرة

حلت الراقصة نجوى فؤاد مساء أمس ضيفة ببرنامج "شاي بالياسمين" الذي تقدمه ياسمين الخطيب عبر قناة "النهار"، وأدلت خلال حوارها بتصريحات عدة غابت حقيقتها عن الجمهور وأبرزها هو عملها مع النجم عمرو دياب.

وكشفت نجوى أن بدايات عمرو دياب كانت معها وأنها السبب في ظهوره على الساحت بعد توصية من الموسيقار هاني شنودة حيث قالت: "عمرو دياب كان يغني في أحد الفنادق في شارع فيصل، وعرفني عليه الموسيقار هاني شنودة، كان صديقي، وقالي أنه ًصوت حلو ومش لاقي مكان يشتغل فيه ومالوش علاقات، وطلبت من إدارة المسرح إجراء اختبارات له، والحمدلله ربنا وفقه، وقدم 4 مواسم معي، لمدة عامين".

الشيخ الشعراوي واعتزال نجوى فؤاد

كشفت نجوى عن حديثها مع الشيخ الراحل الشعراوي وسبب اعتزالها قائلة:" مرة سألت الشيخ الشعراوي، كنا في طائرة واحدة عائدين من الغردقة، وسألته هو الرقص حلال ولا حرام، قال لي لو حرام أو حلال، مكنش ربنا فتح لك السكة دي، ومكنش نجحك فيها، هو اللي قسم لك كدة، الحساب بقى عنده".

وتابعت: هو قال لي لا أقدر أقول لك حرام أم حلال، لكن ربنا فتح لك الطريق دا عشان تاكلي عيش منه، محرمش ومحللش، ولكن قال لي في حساب عند ربنا بقى، وأنا ماعملتش حاجة عشان اتوب".

واستطردت قائلة:" أنا اعتزلت الرقص عشان حاجة بسيطة جدا، وأنا واقفة على المسرح بعرض "قمر 14"، كان بيقول لي "الأساتوك دا" وانا معرفش يعني إيه الاساتوك دا، وقفت الموسيقيين وسألتهم إيه الاساتوك يا جماعة وقالوا لي غنوة شعبية، قولت هنقارن الأغنية الشعبية من موسيقار الأجيال بالأساتوك؟ رحت قافلة الستارة بايدي مع إنها الكترونية، وقعدت على الأرض وقلت خلاص، وخليت كل الفرقة تلم فساتيني، وكل ما يخصني، ومليت عربيتين صغيريت وروحت، ولن أعود أبدا للرقص بعدها".

من هي نجوى فؤاد

ممثلة وراقصة مصرية، ولدت لأب ‏مصري، وأم فلسطينية في مدينة اﻹسكندرية عام 1939، وتوفيت والدتها وهي رضيعة في سن 7 شهور فقامت زوجة أبيها برعايتها وكانت بمثابة أم حقيقة لها .

وبدأت حياتها الفنية من خلال مزاولة الرقص، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، منها: (شادية الجبل، المغامرون الثلاثة، غدًا يعود الحب، السكرية، الدكتورة منال ترقص، فرسان آخر الزمن، كشف المستور، هيستريا)، بالإضافة إلى التمثيل، كان لنجوي فؤاد عدة تجارب في اﻹنتاج السينمائي، من أشهرها فيلمي (ألف بوسة وبوسة، حد السيف)