نادى قارون بالفيوم يطلق المرحلة الثانية لاختبارات فرق الناشئين

أعلن نادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم، عن إطلاق المرحلة الثانية والنهائية من اختبارات إعداد فرق الناشئين، وذلك بناءً على رغبة أعضاء النادي. ستقام الاختبارات يوم الجمعة 7 يونيو، في الثامنة مساءً بالصالة المغطاة بالنادي.

تأتي هذه المرحلة بعد نجاح المرحلة الأولى، التي شهدت إقبالاً كثيفاً من الأعضاء، وحضرها أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمود غبد التواب مبارك، وستُجرى المرحلة الثانية، تحت إشراف هاني حمدي الروبي، عضو مجلس الإدارة ومقرر النشاط الرياضي للألعاب الجماعية.

وأكد هاني حمدي الروبي، عضو مجلس الإدارة ومقرر النشاط الرياضي للألعاب الجماعية، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وتنمية مهارات اللاعبين الناشئين في مختلف الألعاب الجماعية، وتأهيلهم ليكونوا نواة قوية للفرق الكبرى في المستقبل. من خلال هذا المشروع، يتم توفير برامج تدريبية متقدمة ومتكاملة تهدف إلى صقل المواهب الشابة وتعزيز قدراتهم الفنية والبدنية.

ويهدف النادي من خلال هذه الاختبارات إلى اكتشاف المواهب الجديدة وتطوير الفرق الناشئة ليكونوا نواة قوية لفرق المستقبل. ويشدد النادي على أهمية مشاركة الناشئين في هذه الاختبارات لتحقيق أعلى مستوى من الاستفادة وتطوير المهارات الرياضية لدى اللاعبين الصغار.

فوز فريق ناشئات السلة

ومن جهه اخرى وفي ختام مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس منطقة الجيزة لكرة السلة، تمكنت ناشئات كرة السلة بنادي قارون تحت 16 سنة من تحقيق الفوز على فريق نادي إنفينيتي بنتيجة 14 / 13 في المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي صيد الدقي.

وبهذا الانتصار المستحق، ينفرد فريق ناشئات نادي قارون بالمركز الثاني في الدور قبل النهائي عن جدارة واستحقاق. ومن المقرر أن تبدأ مباريات الدور النهائي للبطولة ذاتها يوم الاثنين القادم .

قاد الفريق فنياً الكابتن أحمد نبيل، وتولت كابتن أميرة عبد القادر المهام الإدارية للفريق، و الدكتور وليد يحيى أخصائي إصابات الفريق، و الدكتور ياسر عبد الرحمن مشرف الأنشطة الرياضية، والدكتور محمد مصطفى مدير النشاط الرياضي.

أشاد هاني حمدي الروبي بالروح القتالية والأداء البطولي الذي أظهرته اللاعبات خلال المباراة. وأكد على أهمية هذا الفوز الذي يعكس التفاني والعمل الجاد الذي يبذله الفريق والجهاز الفني والإداري، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق في المرحلة النهائية من البطولة.

وتقدم مجلس إدارة نادي قارون الرياضي برئاسة المستشار محمود عبد التواب مبارك وهاني حمدي الروبي، عضو مجلس الإدارة ومقرر النشاط الرياضي للألعاب الجماعية، بخالص التهنئة لناشئات النادي والجهاز الفنى والادارى على الروح الرياضية العالية والأداء المتميز.