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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ردًا على إغلاق حسابات بعض الصحفيين اللبنانيين

مخترقون يسيطرون على موقع بلدية أشدود المحتلة ويتوعدون بتهكير حسابات قادة أمريكيين وبريطانيين

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلنت مجموعة تدعى فريق “الراصد التقني”، عن استهداف موقع بلدية أشدود المحتلة وفصله نهائيًا عن الخدمة، مهددة بتهكير حساب أحد قادة أمريكا، أو بريطانيا اليوم.

                        

  وقال الفريق، في بيان نشرته المقاومة اللبنانية: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على إغلاق حسابات بعض الصحفيين اللبنانيين حسين مرتضى وعلي شعيب، نعلن عن استهداف موقع بلدية أشدود المحتلة وفصله نهائيًا عن الخدمة.

 وأضاف البيان: انتظرونا اليوم مثل إمبارح تهكير أحد القياديين في الدولة الأمريكية إن شاء الله أو الدولة البريطانية، ردًا على مجزرة الاحتلال الأمريكي والبريطاني في العاصمة الحديدة في اليمن العزيز.

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