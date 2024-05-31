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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المكافآت سلاح منتخب اليد لحصد ميدالية أولمبية

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

وعد الدكتور محمد الأمين ، رئيس اتحاد كرة اليد ، بصرف مكافآت مالية للاعبي المنتخب الأول حال حصد ميدالية أولمبية في دورة الألعاب التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 24 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

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بث مباشر قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 بمشاركة منتخب مصر

ويستعد المنتخب بقيادة مدربه الإسباني خوان باستور لخوض منافسات الأولمبياد بعد المشاركة في دورة ودية في فرنسا خلال الشهر الماضي.

في المقابل ، سادت حالة من الارتياح داخل أروقة المنتخب بعد الوقوع في قرعة متوازنة ببطولة كأس العالم 2025 التي تقام في 3 دول وهي كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثامنة بجانب كرواتيا والأرجنتين والبحرين وهي المجموعة التي تبدو سهلة للفراعنة بعض الشئ.

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