بث مباشر قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 بمشاركة منتخب مصر

تجرى بعد قليل في كرواتيا قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 والتي تقام بمشاركة 32 منتخبا، من ضمنها منتخب مصر الذي يقع في المستوي الأول.

ومن المقرر أن تقام المسابقة في خمسة ملاعب في ثلاث دول وهي كرواتيا و الدنمارك و النرويج في الفترة ما بين 14 يناير و2 فبراير 2025.

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وتقع مصر ضمن المستوى الأول وفيما يلي مستويات المنتخبات المشاركة

المستوى الأول: الدنمارك، فرنسا، السويد، ألمانيا، المجر، سلوفينيا، النرويج، مصر.

المستوى الثاني: البرتغال، كرواتيا، النمسا، أيسلندا، هولندا، إسبانيا، إيطاليا، التشيك .

المستوى الثالث: بولندا، مقدونيا الشمالية، قطر، البرازيل، الأرجنتين، كوبا، اليابان، الجزائر.

المستوى الرابع: البحرين، تونس، تشيلي، الكويت، الرأس الأخضر، غينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا.