عاجل
الاحتلال يلقي منشورات على مدارس بيت حانون ويأمر النازحون بالإخلاء
الجمعة 31 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

انطلاق ورشة الكتابة المسرحية بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، عن انطلاق ورشة الكتابة المسرحية التى تنظمها مكتبة مصر الجديدة العامة بداية من اليوم الجمعة 31 مايو الجارى وتستمر لمدة شهر، وهى ورش عملية تقود المتدربين خلال المراحل العملية للتأليف المسرحي إلى المسودة الأولية لنص مسرحي مسلطة الضوء على طرق قراءة العمل الفني - و إستخلاص رسالة مبدعيه.

لا تقدم الورشة محتوي علمي أكاديمي بل مفاهيم نظرية أساسية تستخدم من خلال التدريبات العملية للوصول الى هدف الورشة، و فرصة تقديمه على المسرح بالتعاون مع فرقة بانوراما المسرحية. 

اشار الدكتور نبيل حلمي، الى ان الورشة  تشمل الجملة المفتاحية للعمل الفني، مبادئ القصة و الحبكة الفنية والشخصية الدرامية،  قوانين الكتابة المسرحية، مناقشات المسودات الأولى للمتدربين وذاك في خمس ورش تدريبية  تشمل  الورشة الأولى: الجملة المفتاحية للعمل الفني، الورشة الثانية: مبادئ القصة و الحبكة الفنية، الورشة الثالثة: الشخصية الدرامية، الورشة الرابعة: قوانين الكتابة المسرحية، الورشة الخامسة: مناقشة جماعية وتقييم لمسودات المتدربين الأولى.

يقدم الورشة كمدرب نادر نظير، وهو ممثل و مؤلف هاو فى فريق بانوراما وعضو نقابة المهن السينمائية – شعبة سيناريو ، وله سابقة  اعمال في تأليف عدد من النصوص المسرحية آخرها "الفئران" لفريق بانوراما عرضت على مسرح مكتبة مصر الجديدة يوليو - سبتمبر 2021.

فيلم روائى طويل: السُخنة (قيد الإنتاج )، العمل ضمن طاقم إعداد الموسم الأول لبرنامج "ما وراء البرنامج" على قناة النهار أنتاج 2019 ، مجموعة من الأفلام القصيرة منها فيلم "المعادلة"، اخراج مرقس عادل إنتاج ٢٠١٤.

مواد متعلقة

"القومي للمسرح" ينعى والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة وزيرة الثقافة

رئيسة الأوبرا تنعى والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

إقبال وتفاعل جماهيري في تكريم القومي للمسرح لاسم عمار الشريعي.. صور

صالون أوبرا دمنهور الثقافي يستعرض الأدب الجنوبي في هذا الموعد

"القومي للمسرح" يُذّكر الجمهور بأغاني عمار الشريعي في حفل تكريمه

التفاصيل الكاملة لألبوم لطيفة الجديد "مفيش ممنوع"

مواهب البيانو والقدرات الخاصة بأوبرا الأسكندرية في سيد درويش
الجريدة الورقية