انطلاق ورشة الكتابة المسرحية بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، عن انطلاق ورشة الكتابة المسرحية التى تنظمها مكتبة مصر الجديدة العامة بداية من اليوم الجمعة 31 مايو الجارى وتستمر لمدة شهر، وهى ورش عملية تقود المتدربين خلال المراحل العملية للتأليف المسرحي إلى المسودة الأولية لنص مسرحي مسلطة الضوء على طرق قراءة العمل الفني - و إستخلاص رسالة مبدعيه.

لا تقدم الورشة محتوي علمي أكاديمي بل مفاهيم نظرية أساسية تستخدم من خلال التدريبات العملية للوصول الى هدف الورشة، و فرصة تقديمه على المسرح بالتعاون مع فرقة بانوراما المسرحية.

اشار الدكتور نبيل حلمي، الى ان الورشة تشمل الجملة المفتاحية للعمل الفني، مبادئ القصة و الحبكة الفنية والشخصية الدرامية، قوانين الكتابة المسرحية، مناقشات المسودات الأولى للمتدربين وذاك في خمس ورش تدريبية تشمل الورشة الأولى: الجملة المفتاحية للعمل الفني، الورشة الثانية: مبادئ القصة و الحبكة الفنية، الورشة الثالثة: الشخصية الدرامية، الورشة الرابعة: قوانين الكتابة المسرحية، الورشة الخامسة: مناقشة جماعية وتقييم لمسودات المتدربين الأولى.

يقدم الورشة كمدرب نادر نظير، وهو ممثل و مؤلف هاو فى فريق بانوراما وعضو نقابة المهن السينمائية – شعبة سيناريو ، وله سابقة اعمال في تأليف عدد من النصوص المسرحية آخرها "الفئران" لفريق بانوراما عرضت على مسرح مكتبة مصر الجديدة يوليو - سبتمبر 2021.

فيلم روائى طويل: السُخنة (قيد الإنتاج )، العمل ضمن طاقم إعداد الموسم الأول لبرنامج "ما وراء البرنامج" على قناة النهار أنتاج 2019 ، مجموعة من الأفلام القصيرة منها فيلم "المعادلة"، اخراج مرقس عادل إنتاج ٢٠١٤.