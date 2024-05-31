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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بزيادة15%

بدء صرف معاش شهر يونيو 2024 غدًا

صرف المعاشات
صرف المعاشات

موعد صرف المعاشات.. يبحث الكثيرون عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، وعن طريقة الاستعلام إلكترونيا عن موعد وقيمة القبض وأماكن وطرق صرف المعاش .

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غداً.. 23 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر يونيو 2024، لأكثر من 11 مليون مستحق غدا السبت .

أكثر من 11 مليون مستحق

ويبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2024 لأكثر من 11 مليون مستحق ١ يونيو من جميع منافذ الصرف من الـ atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار صرف معاشات يونيو 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية .

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024 

ويتاح لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو  2024 من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATMفي جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

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