بدء صرف معاش شهر يونيو 2024 غدًا

بزيادة15%

موعد صرف المعاشات.. يبحث الكثيرون عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، وعن طريقة الاستعلام إلكترونيا عن موعد وقيمة القبض وأماكن وطرق صرف المعاش .

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر يونيو 2024، لأكثر من 11 مليون مستحق غدا السبت .

أكثر من 11 مليون مستحق

ويبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2024 لأكثر من 11 مليون مستحق ١ يونيو من جميع منافذ الصرف من الـ atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار صرف معاشات يونيو 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية .

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024

ويتاح لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو 2024 من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATMفي جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.