غداً.. 23 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية

يؤدي غدا السبت الموافق 1/6/2024، طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة الشرقية، في بداية انطلاق ماراثون الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان في مادتي الفقه والحديث، وذلك على مستوى 17 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمعاهد المنعقد بها الإمتحانات.

وأعلن الدكتور السيد الجنيدي رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية، والتي من المقرر أن يتقدم لها هذا العام نحو 23 ألف طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، موزعين على 60 لجنة إمتحانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أهمية التكاتف والتعاون بين رؤساء اللجان والملاحظين، وتوزيعهم بشكل يحقق العدالة في ضبط اللجان وفق ضوابط وتعليمات رئاسة القطاع، فضلا عن تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية، والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الإمتحانية، لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم التأكيد على ضبط وإحكام الرقابة باللجان حتى يتحقق المنشود من العملية الإمتحانية، وكذلك احتواء الطلاب، وتوفير المناخ التربوي الملائم لأداء الإمتحانات بهدوء ويسر، معرباً عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب، والحصول على أعلى الدرجات، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وتستعرض الوفد وبحسب قطاع المعاهد الأزهرية، جدول القسم العلمي: السبت 1 يونيو امتحان مادتي الفقه والحديث، الإثنين 3 يونيو امتحان مادة القرآن الكريم، الأربعاء 5 يونيو امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، الإثنين 10 يونيو امتحان مادة الاستاتيكا، الأربعاء 12 يونيو امتحان مادة الأدب والنصوص.

ومن المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من الخميس 13 يونيو وحتى الجمعة 21 من نفس الشهر، ثم يتم استئناف الامتحانات بدءًا من السبت 22 يونيو ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء، والإثنين 24 يونيو امتحان مادة التوحيد، والأربعاء 26 يونيو امتحان مادة النحو، السبت 29 يونيو امتحان مادة الأحياء، والإثنين 1 يوليو امتحان مادة البلاغة، والأربعاء 3 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل، والسبت 6 يوليو امتحان مادة الديناميكا، والأربعاء 10 يوليو امتحان مادة الكيمياء، والسبت 13 يوليو امتحان مادة الصرف، والإثنين 15 يوليو امتحان مادة التفسير.