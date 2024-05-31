موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. الحرارة تصل لـ44

موجه حارة.. كشفت الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر، بداية من اليوم، بكتل هوائية حارة تؤثر على أنحاء البلاد كافة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة، ترتفع تدريجيًا حتي نهاية الأسبوع لتصل، على القاهرة، إلى 38 درجة و44 على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بحسب نشرة الأرصاد.

وعن الظواهر الجوية، كشفت الأرصاد عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، قالت الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، محذرة من نزول البحر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 35 22

6 أكتوبر 34 22

بنهــــا 34 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 30 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 29 21

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 35 20

السويس 35 21

العريش 29 17

رفح 28 17

رأس سدر 37 21

نخل 34 15

كاترين 32 13

الطور 34 23

طابا 35 23

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 34 23

العلمين 34 23

مطروح 36 23

السلوم 37 24

سيوة 38 24

رأس غارب 36 26

الغردقة 36 26

سفاجا 36 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 35 25

حلايب 33 24

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 33 25

الفيوم 35 22

بني سويف 35 21

المنيا 37 22

أسيوط 36 23

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 38 28

أسوان 39 29

الوادى الجديد 40 27

أبوسمبل 38 28