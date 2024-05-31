جوميز يحسم مصير أوباما مع الزمالك.. وجلسة مع المثلوثي لتجديد عقده

قرر مسؤولو مجلس إدارة نادي الزمالك عقد جلسة مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، عقب عودته من موطنه غدًا السبت.



سافر جوميز إلى البرتغال عقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لقضاء فترة إجازة قصيرة لمدة خمسة أيام.

وعلمت “الوفد” أن مجلس الإدارة سيعقد جلسة مع جوميز من أجل حسم ملف تجديد اللاعب يوسف أوباما، الذي ينتهى عقده مع القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري، وخلال الجلسة أيضًا يتم مناقشة العديد من ملفات اللاعبين من أجل الاستقرار على الراحلين والمراكز الذي يحتاج المدرب لتدعيمها.

ويسعى مسؤولو مجلس الإدارة لتجديد التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي في الفترة المقبلة للحفاظ على قوام الفريق، بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع الزمالك هذا الموسم، وإثبات جدارته في اللعب كقلب دفاع، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة.

على جانب متصل رفض المغربى خالد بوطيب، لاعب الزمالك السابق، المحاولات كافة التى أجريت معه خلال الأيام الماضية من جانب مسؤولى القلعة البيضاء لتقسيط الغرامة المالية، التى تبلغ بـ2.4 مليون يورو، التي حكم بها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لصالح اللاعب، والتي بسببها تم إيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.

وكان مسؤولو الزمالك قدموا عرضًا فى الأيام الماضية إلى محامى بو طيب يقضى بسداد النادى مبلغ قدره مليون يورو فى الوقت الحالى، ويقسيط المبلغ المتبقى عللى ثلاثة أقساط، وتقديم الضمانات كافة للاعب التي تؤكد الالتزام بسداد الأقساط فى موعدها.

ورفض محامى اللاعب العرض المقدم من الزمالك لتقسيط الغرامة، وتمسك بالحصول على قيمة المبلغ كاملًا، باعتبار أنه منح النادى فى عهد المجلس السابق أكثر من فرصة لكنهم لم يلتزموا وقتها بأى وعود تخص إنهاء مستحقاته المالية.

ومن المقرر أن يتوجه وفد من جانب نادي الزمالك للاجتماع مع بوطيب من أجل إجراء محاولات أخيرة لتقسيط المبلغ حتى يتمكن مجلس الإدارة من إتمام الصفقات الجديدة فى الموسم المقبل.