مصر خالية من مرض طاعون الخيل الإفريقي

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد أعلنت اليوم رسمياً خلو البلاد من مرض طاعون الخيل الإفريقى وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والتسعين للجمعية العامة لأعضاء المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبإجماع الآراء بالتصويت على الملف الفنى المقدم من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإثبات خلو البلاد من المرض.

وأكد القصير أن ذلك الإعلان يأتي تتويجاً لجهود وزارة الزراعة التى تستهدف دعم وتنمية الثروة الحيوانية في مرحلة الجمهورية الجديدة، ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمى والدولى.

وأضاف انه بهذا الإعلان تمضى مصر بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور المبنى على الأسس العلمية وعودة دورها الريادي والتاريخي على المستوى العالمى؛ الأمر الذى يبرهن على مدى كفاءة القدرات الفنية والبنى التحتية وجودة الخدمة البيطرية المقدمة على مستوى الجمهورية وبخاصة تنفيذ خطط الإنذار المبكر والمسوحات الوبائية التى تمتثل للمتطلبات القياسية العالمية الواردة بدستور صحة الحيوان الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، فضلاً عن القدرات التشخصية المعملية التى يقدمها معهد بحوث الصحة الحيوانية الداعم لمنظومة الخدمات البيطرية.

وأوضح وزير الزراعة أن هذا الإعلان يأتي في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر نحو وصولها إلى آفاق جديدة بدعم تصدير الخيول المصرية وبخاصة الخيول العربية الأصيلة المصرية؛ التي تعد من أنقى سلالات الخيول المنسبة على مستوى العالم؛ الأمر الذى سيدعم اقتصاد الدولة وتقدمها الملموس في هذا المجال

وزير الزراعة وجه الشكر لكل القائمين على هذا الملف والذين كانوا وراء هذا الإنجاز الكبير من هيئة الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان والهيئات المعاونة

وفى ذات السياق تقدم د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بخالص التهنئة الى السيد القصير وزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد على هذا الإنجاز الكبير الذى حققته مصر على المستوى العالمى.

وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية لا يدخرا جهداً نحو تنفيذ مهامهما التي تتلخص في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية والوبائية.

وأعرب "شاهين" عن فخره بإعلان خلو مصر من المرض الرابع للفصيلة الخيلية المؤثر على حركة تصدير الخيول ومشاركتها فى الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية، وذلك عقب الإعلان خلال عامى 2021 و2022 عن خلو البلاد من 3 أمراض أخرى هى من الرعام والزهرى وأنيميا الخيول المعدى.