الليلة.. الهلال ضد النصر في نهائي أغلى الكؤوس

حدث كروي ناري، سينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، يترقبه عشاق الساحرة المستديرة، وتحديداً كرة القدم السعودية، حين تبدأ صافرة نهائي أغلى الكؤوس، بين عملاقي الرياض، الهلال والنصر، في ختام منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024.

ونجح النصر فى التأهل إلى نهائي كأس الملك، بالفوز على الخليج (3-1)، بينما أقصى الهلال غريمه الاتحاد بالتغلب عليه (2-1)، في نصف نهائي البطولة.

تذاع المباراة المرتقبة، عبر قنوات "SSC" والتي خصصت تغطية خاصة للقاء الليلة، الذي سيقام على أرضية ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وستنطلق التغطية اليوم الجمعة بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهراً، من خلال عرض ملخصات لمشواري الفريقين في هذه البطولة، يعقبه في السابعة مساءً الاستديو التحليلي الخاص بالمباراة النهائية من داخل ملعب الجوهرة المشعة.

ويتطلّع الهلال، حامل اللقب، لتأكيد هيمنته الصريحة هذا الموسم، وحسمه لقب الدوري السعودي للمحترفين، وأصبح النادي التاريخي لدوري روشن.

وفي بطولة الكأس، أحرز الهلال اللقب 10 مرات، بفارق ثلاثة عن الأهلي صاحب الرقم القياسي 13 لقب، فيما توج فريق النصر بـ 6 ألقاب، محتلاً المركز الرابع خلف الاتحاد صاحب الـ 9 ألقاب.

وفي موسم 2023/2024 الاستثنائي، لم يخسر فريق المدرب البرتغالي جورجي خيسوس طوال الموسم في الدوري المحلي، ويأمل في تألقه أيضاً في مسابقة الكأس.

ويدخل الهلال المباراة، ساعياً لحصد الثنائية المحلية وإثبات تفوقه على جميع المنافسين السعوديين، خاصة وان الزعيم أيضًا قد توج بطل السوبر.

في المقابل، تأمل كتيبة النصر في مصالحة جماهيرهم والتتويج بكأس الملك السعودي، لإنقاذ الموسم الحالي الصفري، بلقب على أقل تقدير.

ويطمح العالمي في تحقيق أول انتصار على الهلال في مباراة رسمية بالموسم الحالي بعد الخسارة في لقاء والتعادل في آخر بالدوري، بجانب الهزيمة في السوبر، كما خسر الأصفر نهائي كأس موسم الرياض.

كريستيانو رونالدو يبحث عن إنجاز جديد في كأس خادم الحرمين الشريفين

كذلك يبحث نجم النادي العالمي، المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن إحراز لقبه المحلي الأول مع الفريق الأصفر، منذ انضمامه بصفقة خيالية في يناير 2023، علما أنه قاده إلى إحراز لقب كأس العرب للأندية الأبطال في أغسطس 2023، على حساب غريمه الهلال.

وشهدت عملية بيع تذاكر المواجهة المنتظرة، إقبال جنوني، حيث ذكر حساب الهلال على منصة "إكس" أن أكثر من 70 ألف شخص كانوا في قائمة الانتظار، علما أن ملعب الجوهرة المشعة يتسع لـ65 ألف مشجع.

وبدأت أسعار تذاكر نهائي كأس الملك بمبلغ 35 ريال، 57 ريال، 230 ريال، 345 ريال، 1725 ريال، وحتى فئة تذاكر بيعت بنحو 2875 ريالاً.