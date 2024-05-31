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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رئيسة الأوبرا تنعى والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

نعت الدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الاوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التى وافتها المنية مساء  الخميس 30 مايو .

وتوجهت رئيسة الاوبرا بخالص التعازى والمواساة للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ولأسرتها الكريمة، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويكتب لها الجنة داراً والفردوس الأعلى مستقراً وان يلهم ذويها الصبر والسلوان .

 

معلومات عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

نيفين الكيلاني هي سياسية مصرية تشغل منصب وزيرة الثقافة منذ أغسطس 2022 خلفًا لإيناس عبد الدايم.

شغلت نيفين منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعينت عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

 كما عملت عميدا للمعهد العالي للباليه، ولها مشوار كبير في عدد من المناصب بوزارة الثقافة، منها عضو في لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.

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