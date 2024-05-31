سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم

سعر الخضراوات.. نرصد أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 31 مايو، مع بدء التعاملات الصباحية، وذلك وفقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني.

وتراوح سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 6 جنيهات، وتراوح سعر البطاطس من 6 لـ16 جنيهًا، وتراوح سعر البصل من 5 إلى 8 جنيهات، جاء سعر الجزر ما بين 3 لـ4 جنيهات.

وترواح سعر الخيار البلدي من 4 لـ8.5 جنيه، والخيار الصوب من 4 لـ9 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 5 لـ 7 جنيهات، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 4 إلى 7.5 جنيه، والحار الصوب من 7 لـ10 جنيهات، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 8 لـ 12 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 40 لـ 60 جنيها.

وسجل سعر البامية ما بين 20 إلى 30 جنيه، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 4 لـ 6 جنيهات، والكوسة من 6 لـ 9 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر البسلة ما بين 21 جنيه لـ 27 جنيها، وتراوح سعر السبانخ من 7 لـ 10 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 9 لـ 13 جنيه للكيلو، والقلقاس من 20 إلى 24 جنيها للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 20 إلى 30 جنيها، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 7 إلى 11 جنيها للكيلو، والباذنجان الرومي من 7 إلى 11 جنيها، والباذنجان الأبيض من 7 لـ 10 جنيهات، والبطاطا تراوح سعرها من 6 لـ 12 جنيها، وتراوح سعر واحدة القرنبيط (٢كيلو) من 3 لـ4 جنيهات.