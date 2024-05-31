صحة الإسماعيلية تُْحذِر من بيع أو تداول سمكة الأرنب بالأسواق

تؤدي للوفاة ولايوجد لسُمها مصل للشفاء..

أصدرت مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية صباح اليوم الجمعة بيانا حذرت فيه المواطنين من تداول او شراء سمكه تُعرف باسم سمكة الأرنب أو القُراض أو النفيخة، والتي انتشرت في الأسواق مؤخرا لما لها من أضرار صحية تؤدى إلى الوفاة، وليس لسمها مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا في العالم.

وتوضح صحة الإسماعيلية أن سمكة الأرنب تتميز بجلدها الرمادى، وتُعرف بإسم القُراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف أيضَا بـ «الأرنب أو النفيخة» لأنها تنتفخ عندما تشعر بالخوف، وتتمثل خطورتها فى إحتوائها على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع ،وبالإشاره الى قرار الهيئه العامه لتنمية الثروه السمكيه رقم ٢٩٧ لسنه ١٩٩١ يُحظَر صيد وحِيازه وتَداول وبيع أسماك القراض فى منطقتى خليج السويس والبحر الاحمر .

وتؤكد إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسماعيليه أنه عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال ٢٠ دقيقة إلى ساعة، وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين وقد يسبب سمها في الوفاة خلال ٦ إلى ٨ ساعات ،حيث أن السم الموجود في سمكة القراض هو سم «تيترودوتوكسي»، وليس له مصل للشفاء حتى الآن، وتتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، وتعيش في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.