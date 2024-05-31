الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف تفتتح 10 مساجد اليوم الجمعة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة، منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا.

أوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 994 ) مسجدًا منها 774 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و220 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة  31 / 5 / 2024م عدد 12016 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(458) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
1. مسجد العتيق – قرية العدوة غرب الرديسية – مركز إفو

مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
2. مسجد نور الإسلام – عزبة السايح –  قرية السعدة –  مركز إطسا

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
3. مسجد الرحمن – عباس أبو الريش – قرية كوم القناطر – مركز أبو حمص
4. مسجد البكوات البحري – قرية البكوات  - مركز الرحمانية

مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
5. مسجد أولاد حامد عمار – قرية العونة شرق – مركز ساحل سليم

مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
6. مسجد سليمان أبو بكر –  قرية البيروم – مركز فاقوس

مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
7. المسجد البحري – قرية دنديط – مركز ميت غمر

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
1. مسجد أبو بكر الصديق – رفاعة - فرشوط
2. مسجد النجار أبو علي – بندر فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
3. مسجد الرعاية الدينية – قرية الصافية – مركز دسوق

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