الأوقاف تفتتح 10 مساجد اليوم الجمعة
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة، منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا.
أوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 994 ) مسجدًا منها 774 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و220 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد 12016 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(458) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
1. مسجد العتيق – قرية العدوة غرب الرديسية – مركز إفو
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
2. مسجد نور الإسلام – عزبة السايح – قرية السعدة – مركز إطسا
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
3. مسجد الرحمن – عباس أبو الريش – قرية كوم القناطر – مركز أبو حمص
4. مسجد البكوات البحري – قرية البكوات - مركز الرحمانية
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
5. مسجد أولاد حامد عمار – قرية العونة شرق – مركز ساحل سليم
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
6. مسجد سليمان أبو بكر – قرية البيروم – مركز فاقوس
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
7. المسجد البحري – قرية دنديط – مركز ميت غمر
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
1. مسجد أبو بكر الصديق – رفاعة - فرشوط
2. مسجد النجار أبو علي – بندر فرشوط
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
3. مسجد الرعاية الدينية – قرية الصافية – مركز دسوق