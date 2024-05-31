الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صفقة أفريقية مرتقبة للنادي الأهلي

الأهلي
الأهلي

تحدث محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق عن صفقة مرتقبة لصفوف المارد الأحمر مؤكدا أن اللاعب سيتفوق على جميع مهاجمي الفريق في الوقت الحالي.

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أضاف عبدالجليل أن محمد كوناتيه المرشح للانتقال للنادي الأهلي لاعب قوي ومن العناصر القوية وسيفيد الفريق كثيرا حال التعاقد معه على حساب الفرنسي موديست.

وواصل نجم الأهلي السابق: الفلسطيني وسام أبوعلي أيضا لاعب جيد لكن المهاجم البوركيني سيلعب أساسيا على حساب وسام وكهربا.

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افارقة 

وأشار: "هناك لاعبين افارقة كثيرا انضموا لأندية عديدة بمبالغ قليلة وتألقوا مع فرقهم ولعبوا لأندية كبرى ومن اشهرهم في مصر اوتاكا، مضيفا: أتذكر أيضا السيراليوني تشيرنو الذي كان لاعبا في القناة ثم انتقل للاهلي.

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