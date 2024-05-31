لسفرة الجمعة.. حضري لازانيا باللحمة المفرومة والمشروم الشهي
لازانيا باللحمة المفرومة من الأكلات اللذيذة التي يفضلها الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة، إلا أن هذه الطريقة هي المميزة والتي يتبعها الشيفات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.
طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة
المقادير
- الحشوة :
- لحم مفروم : 300 جرام (ناعم)
- البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)
- طماطم : 4 حبات (مفرومة ناعم)
- الثوم : فصّان (مهروس ناعم)
- فليفلة خضراء : 3 حبات (مفرومة فرمًا ناعمًا)
- المشروم : علبة (معلب ومقطّع)
- ملح : رشّة
- فلفل أسود : رشّة
- الزعتر الأخضر : رشّة
- سبع بهارات : ربع ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- مقادير البشاميل :
- حليب : ليتر (قليل الدسم)
- الزبدة : نصف قالب (نباتية)
- الدقيق الأبيض : 3 ملاعق كبيرة
- ملح : رشّة
- الفلفل الأبيض : رشّة
- عجينة لازانيا : علبة
- جبن القشقوان : 2 كوب (مبشور)
طريقة التحضير
- لتحضير الحشوة: سخني الزيت في قدر على النار، واقلي اللحم والبصل والثوم، وتبلي بالملح، والفلفل الأسود، والزعتر الأخضر، والسبع بهارات.
- أضيفي المشروم، والفليفلة الخضراء، والطماطم، وقلّبي المكوّنات لعدة دقائق حتى تتجانس.
- لتحضير البشاميل: ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي الدقيق وحرّكي حتى يشقر لونه.
- صُبي الحليب وحرّكي جيداً، ثمّ تبلي بالملح، والفلفل الأبيض.
- حضري صينية فرن وضعي طبقة من رقائق اللازانيا، ثم ضعي القليل من صلصة البشاميل ثم القليل من الحشوة.
- أعيدي الخطوة السابقة حتى الإنتهاء من الكمية، ومع الإنتهاء برقائق اللازانيا فوقها طبقة سميكة من صلصة البشاميل، ثم وزعي على الوجه جبن القشقوان.
- اغرزي وجه الصينية بشوكة حتى لا تنتفخ أثناء الخبز.
- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وأدخلي صينية الـ لازانيا إلى الفرن حتى تنضج، وقدمي الـ لازانيا ساخنة.