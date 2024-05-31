لسفرة الجمعة.. حضري لازانيا باللحمة المفرومة والمشروم الشهي

لازانيا باللحمة المفرومة من الأكلات اللذيذة التي يفضلها الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة، إلا أن هذه الطريقة هي المميزة والتي يتبعها الشيفات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

لازانيا

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة

المقادير

- الحشوة :

لحم مفروم : 300 جرام (ناعم)

البصل : 2 حبة (مفروم ناعم)

طماطم : 4 حبات (مفرومة ناعم)

الثوم : فصّان (مهروس ناعم)

فليفلة خضراء : 3 حبات (مفرومة فرمًا ناعمًا)

المشروم : علبة (معلب ومقطّع)

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

الزعتر الأخضر : رشّة

سبع بهارات : ربع ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- مقادير البشاميل :

حليب : ليتر (قليل الدسم)

الزبدة : نصف قالب (نباتية)

الدقيق الأبيض : 3 ملاعق كبيرة

ملح : رشّة

الفلفل الأبيض : رشّة

- عجينة لازانيا : علبة

- جبن القشقوان : 2 كوب (مبشور)





طريقة التحضير