إصابة سائقين وعاملين في تصادم سيارتين بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة نصف نقل أخرى حال توقفها مما أدى لانقلاب السيارة الثانية على جانب الطريق نتج عنه إصابة قائدي السيارتين وعاملين كانا برفقتهما بكسور وجروح ونزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغا بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل قيادة "شريف . ص . م" 35 سنة سائق يقيم بناحية قسم ثان سوهاج اصطدم بالسيارة نصف نقل [ محملة] قيادة "فهد . ر . م" 30 سائق يقيم بمحافظة قنا .

وقع الحادث نتيجة إصطدام السيارة الثانية بالسيارة الأولى من الخلف مما أدى لإنقلاب السيارة الثانية على جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة الأولي بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وقائد السيارة الثانية بجروح متفرقة بالجسم ومرافق قائد السيارة الثانية "ياسر . ر . م" 37 سنة عامل يقيم بمحافظة قنا بكسر بالساق اليسرى ونزيف بالمخ ومرافق قائد السيارة الأولى "يسي . و . ل" 21 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وبسؤال المصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهه الجنائيه.





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لحوش مجاور دون حدوث إصابات بشرية وجرى إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بنشوب حريق في حوش بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل ملك "ظهران . م . ع" 60 سنة عامل يقيم بذات الناحية وإمتد لحوش مجاور مشيد بذات المكونات ملك "رضا . ب . ج . ا" 25 سنة عامل بقيم بذات الناحية وتم الدفع بعدد " 3" سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .





وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما سبق وأضافا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائيه بحوش الأول ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية وأن التلفيات انحصرت في إحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .