غنية بالحديد.. حضري الكبدة بالبصل لوجبة سريعة وصحية

الكبدة بالبصل من الأطباق الطيبة وسريعة النضوج، والتي يتم تحضيرها على الغذاء كطبق جانبي أو طبق رئيسي، وهي من الوجبات الصحية المليئة بالحديد والفيتامينات الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل الكبدة بالبصل

المقادير

- الكبدة : 500 غراماً (بقرية)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع شرائح)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (رومي / مقطع شرائح)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- سماق : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ربع كوب

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

لعمل الكبدة ..سخني الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يتحمّر.

أضيفي الثوم والفلفل الأخضر، وقلبي المكونات قليلاً، ثم أضيفي الكبدة، ونكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والسماق، وعصير الليمون.

اتركي المزيج يُطهى على النار حتى تمام نضج الكبدة، ثم قدميها ساخنة إلى جانب الخبز الطازج.

فوائد تناول الكبدة

الوقاية من فقر الدم

إذا كنت تعاني من فقر الدم الذي يرتبط بنقص الحديد، فإن كبد الغنم هو أحد أفضل الأطعمة التي يجب أن تدرجها إلى نظامك الغذائي.

إذ يحتوي على مزيج من حمض الفوليك، والحديد، وفيتامين ب12 الذي تحتاجه للتغلب على فقر الدم بشكل طبيعي، وعلاج أعراضه في حال ظهورها، مثل: انخفاض الطاقة، أو التعب، أو عدم انتظام الدورة الشهرية، أو المشكلات العصبية.

ويجب على النساء خلال فترة الحيض، والحوامل، والمرضعات، والنباتيات، توخي الحذر للحصول على ما يكفي من الحديد من وجباتهم الغذائية.





مصدر غنيّ بالحديد

يُعدّ الحديد عنصراً غذائياً أساسياً لجسم الإنسان، ويؤدي العديد من الوظائف المُهمة فيه؛ كالمُساعدة مثلاً على نقل الأكسجين لخلايا الجسم، وتحتوي الكبدة تحديداً على النوع سهل الامتصاص الذي يُعرف بحديد الهيم .

ويُغطى تناول قطعة بوزن 100 غرامٍ من الكبدة البقريّة ما يُقارب 80% من الكميّة المُوصى بتناولها للرجال يوميّاً من عنصر الحديد أو ما يُقارب 35% من الكميّة المُوصى بتناولها من الحديد يوميّاً للمرأة في سن الحيض.





محمل بفيتامين ب12

يحتوي الكبد على نسبة عالية جدًا من فيتامين ب12 الذي يفيد في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويحسن الوظيفة الخلوية.

كما يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 في منع الإصابة بالتعب، وضعف العضلات، واضطرابات الدماغ، وتغيرات الحالة المزاجية.