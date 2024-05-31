الجمعة 31 مايو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحوثيون يعلنون استهداف محيط مطار صنعاء الدولي بغارات أمريكية بريطانية

اليمن
اليمن

أعلن الحوثيون، إن هناك غارات أمريكية بريطانية استهدفت محيط مطار صنعاء الدولي، حسبما أفادت وسائل إعلام يمنية،في نبأء عاجل لها منذ قليل.

وحسب الأنباء سماع دوي انفجارات عنيفة بعد غارات أمريكية بريطانية استهدفت جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال إعلام تابع لجماعة الحوثي، أن القصف الأمريكي البريطاني استهدف مبنى الإذاعة بمديرية الحوك في الحديدة، وأضاف أن القوات الأمريكية البريطانية المشتركة شنت 4 غارات على مديرية الحوك في الحديدة غرب اليمن.


وأوضحت أن الغارات الأمريكية البريطانية استهدف شبكة الاتصالات في مديرية حيفان بتعز.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط الطائرة الأمريكية "MQ-9" بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وأوضح أن إسقاط الطائرة الأمريكية من نوع "MQ-9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب باليمن.

 

 

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