حبس سيدة بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط إحدى السيدات بالمنيا لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنيا للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات والكشوف المختلفة منسوب صدورها للكيان بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الملازم الدراسية – مجموعة من نماذج امتحانات الطلبة – أدوات ومستلزمات طبية - عدد 3 أكلاشيه – طابعة ألوان – 2 حاسب آلى بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي).

كما أحالت النيابة العامة بأكتوبر تشكيلاً عصابيًا مكونًا من 16 متهمًا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في الآثار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين زيّفوا قطع من الآثار القديمة بقصد الاحتيال والتدليس إذ قلدا تماثيل فرعونيه ووضعوا عليهما علامات وكتابات مقلدة ومشابه للغة الفرعونية بقصد إيهام المجني عليهم بأثريتها وصولًا للاستيلاء على مبالغ نقديه من المواطنين.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين فردين خرطوش حازوا واحرزوا ذخائر طلقه مما تستعمل على السلاح الناري.

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة الخليفة.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أنه تم ضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه وعثر بداخله على حفرة (قطرها 1 متر وعمق 4 أمتار - أدوات التنقيب)، واعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ، بقصد البحث عن كنوز تمهيدا لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

كما القبض على المتهمين بسرقة سيارتين نقل فى أطفيح

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بسرقة سيارتين نقل فى أطفيح، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيارتين نقل للسرقة بمنطقة أطفيح على يد 3 أشخاص.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن السيارتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق متصل رصد كيان تعليمي وهمي ينصب على الطلاب

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات بالمنيا لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنيا للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات والكشوف المختلفة منسوب صدورها للكيان بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الملازم الدراسية – مجموعة من نماذج إمتحانات الطلبة – أدوات ومستلزمات طبية - عدد 3 أكلاشيه – طابعة ألوان – 2 حاسب آلى "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام مالك سيارة لبيع المشروبات الساخنة بسرقة تيار كهربائى من أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والتسبب فى إحداث ضوضاء لقاطنى العقارات بالمنطقة.

بالفحص وإجراء التحريات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومالكها (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بمزاولة مهنة بائع بدون ترخيص وإشغال الطريق العام.

وفى متصل فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصه متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه.



بإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على (قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف - 3 بنادق آلية – 6 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع نقل")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.