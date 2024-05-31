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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعبة سلة الأهلي: التتويج بدوري السوبر أفضل ختام للموسم

بوابة الوفد الإلكترونية

عبرت تمارا نادر، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بتتويج الفريق بلقب دوري السوبر هذا الموسم على ‏حساب فريق سبورتنج، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.‏

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‎وأكدت تمارا أن الفريق خاض البطولة بشكل قوي منذ بداية الموسم، وكذلك جميع منافسات الموسم بتركيز شديد من أجل الفوز ‏بالبطولات وهو ما تحقق في النهاية.‏

‎وأوضحت: بدأنا موسم البطولات هذا العام بشكل أكثر من رائع بعد الفوز بمنطقة القاهرة وكأس السوبر المصري وكأس مصر.‏

وتابعت تمارا: كان لدينا دافع قوي لحسم لقب الدوري هذا الموسم بعد خسارة دوري المرتبط، من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي، ‏التي تساندنا دائمًا وكانت أحد أسباب التتويج بالبطولة، التي تعتبر أفضل ختام للموسم.‏

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