لاعبة سلة الأهلي: التتويج بدوري السوبر أفضل ختام للموسم

عبرت تمارا نادر، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بتتويج الفريق بلقب دوري السوبر هذا الموسم على ‏حساب فريق سبورتنج، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.‏

‎وأكدت تمارا أن الفريق خاض البطولة بشكل قوي منذ بداية الموسم، وكذلك جميع منافسات الموسم بتركيز شديد من أجل الفوز ‏بالبطولات وهو ما تحقق في النهاية.‏

‎وأوضحت: بدأنا موسم البطولات هذا العام بشكل أكثر من رائع بعد الفوز بمنطقة القاهرة وكأس السوبر المصري وكأس مصر.‏

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وتابعت تمارا: كان لدينا دافع قوي لحسم لقب الدوري هذا الموسم بعد خسارة دوري المرتبط، من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي، ‏التي تساندنا دائمًا وكانت أحد أسباب التتويج بالبطولة، التي تعتبر أفضل ختام للموسم.‏