باولو ديبالا يعلن على استبعاده من قائمة منتخب الأرجنتين فى كوبا أمريكا

علق باولو ديبالا نجم نادي روما الإيطالي على قرار استبعاده من قائمة منتخب الأرجنتين المستدعاة لخوض غمار منافسات كوبا أمريكا 2024.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتيني باولو ديبالا من مباراتي راقصي التانجو الوديتين أمام الإكوادور وجواتيمالا قبل انطلاق كوبا أمريكا.

ويخوض منتخب الأرجنتين منافسات كوبا أمريكا في مجموعة تضم منتخبات تشيلي وبيرو وكندا.

وتواجد على رأس قائمة منتخب الأرجنتين كل من ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا وانزو فرنانديز، وايمليانو مارتينيز وليساندرو مارتينيز ولاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز.

تعليق ديبالا..

قال ديبالا في لقاء مع "ذا أثلتيك": "وثقت بأنني سأكون ضمن الفريق، لهذا فهذه ضربة قوية، لأن الانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني من أفضل الأمور التي حظيت بها". وغاب اللاعب عن النسخة الماضية من كوبا أمريكا، لكنه توج مع المنتخب الأرجنتيني بمونديال 2022.

وأضاف : "إلى أنه يتفهم مدى صعوبة الاختيار، في ظل وجود لاعبين جيدين بكثرة، وضرورة أن يختار سكالوني 26 لاعباً فقط".

وواصل "أحترم قراره، قلت هذا دائماً، علاقتي كبيرة معه ومن دون شك اختار ما هو أفضل للمنتخب الأرجنتيني".

وأتم "أنه سيشجع الفريق من المدرجات، وتمنى من كل قلبه أن تتوج الأرجنتين باللقب".