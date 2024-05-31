رئيس مياة القناة: بحث توصيل المياه لمارى جرجس بالقنطرة غرب

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يتم العمل ضمن خطة تهدف إلى التواصل المستمر والمثمر بين شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظات القناة .

ناقش اللواء عبد الحميد عصمت عدد من المشروعات وأعمال الاحلال والتجديد التي تهم ابناء محافظة الاسماعيلية حيث التقي النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل مع النواب للوقوف على اهم المشكلات بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وذلك من اجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطنى محافظات القناة .

كما تناول اللقاء مناقشة الاجراءات المطلوبة لتوصيل خدمتى مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من الكيانات التابعة لكنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بحضور القس أشعياء حسنى شكرى.. مفوض عن كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب .

هذا وقد قامت السيدة النائبة أمال رزق الله .. عضو مجلس النواب بتوجيه الشكر للسيد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة على الاستجابة السريعة والتعاون المثمر والبناء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة