وظائف شاغرة في الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة

أعلنت الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة عن وجود وظائف شاغرة بها لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وتحتاج الجامعة المصرية الصينية لأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة في كليات: الهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة الدولية، والعلاج الطبيعي.

وتشمل كليات الجامعة المصرية الصينية: الصيدلة وتكنولوجيا الدواء، والحاسبات ونظم المعلومات، والفنون والتصميم، والطب البيطري.

كما تحتاج الجامعة المصرية الصينية إداريين في التخصصات الآتية: الحسابات، ورعاية الشباب، والموارد البشرية، وشئون الطلاب، والمكتبات.

ويشترط التقديم إجادة اللغة الإنجليزية والخبرة المناسبة في الوظائف المطلوبة في الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف المذكورة في الجامعة المصرية الصينية إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

الجامعة المصرية الصينية في سطور

وتعتبر الجامعة المصرية الصينية هي جامعة تقنية منتجة خاصة تقع على مساحة 16 فدانًا.

وتضم الجامعة المصرية الصينية كليات: الصيدلة وتكنولوجيا الدواء، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، بالإضافة مستشفى تعليمي.

وبدأت الدراسة في الجامعة المصرية الصينية اعتبارًا من عام 2016 في كلية الهندسة فقط.

وتعتمد الجامعة المصرية الصينية على التكنولوجيا الإنتاجية المتطورة.

وتنتهج الجامعة المصرية الصينية نهجًا غير نمطي في التعليم والتدريب ينقل الخبرات الصينية في مجال التكنولوجيا إلى مصر ما يحقق الربط بين أهدافه واحتياجات المجتمع المتطور.