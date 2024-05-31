ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، نشاط مديرية الزراعة بالمحافظة للحفاظ على الإنتاج الزراعي والحيواني والداجن، والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال الرقابة على منتجي الأعلاف بجانب تقديم الدعم والإرشاد للمزارعين.

وقامت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، من خلال إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية، وبالتعاون مع مباحث التموين وشرطة المسطحات، بضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص بمركز القنطرة غرب.

وأشار وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسماعيلية، إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على 13 طن كسب فول صويا، 3 طن جير، و١٠ طن بدرة بلاط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب آخر، تم عقد ندوة إرشادية عن "تحميل دوار الشمس الصيفي" مع بعض المحاصيل الأخرى، بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، بحضور رئيس قسم بحوث الزيتية، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، وعدد من المهندسين والأخصائيين والمرشدين بالمديرية والمراكز.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالمتابعة المستمرة من اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية .