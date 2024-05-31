تمثال سيمون بوليفار: هل سُرق سيفه من وسط البلد؟

أثار تمثال سيمون بوليفار، في وسط البلد، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول شائعة حول سرقة سيفه.

ووفقاً للشائعة، التي تداولها رواد السوشيال ميديا والتي أكدت بأنه تم سرقة سيف التمثال البرونزي، الذي يرمز إلى نضال بوليفار من أجل حرية أمريكا الجنوبية، في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء، وعبر البعض عن استيائه من حادثة السرقة، بينما تساءل آخرون عن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المعالم التذكارية.

ونفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار بمنطقة وسط المدينة بالقاهرة، وأشار المصدر إلى أن الصور المتداوله قديمة سبق تداولها منذ حوالى 12 عام، وتم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .



تمثال سيمون بوليفار:

تمثال سيمون بوليفار هو تمثال برونزي يقع في ميدان سيمون بوليفار في وسط البلد، القاهرة، مصر.

تم افتتاح التمثال عام 1960، بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة بوليفار.

يقع التمثال في ميدان سيمون بوليفار، في قلب وسط البلد.

ويعد التمثال أحد المعالم التاريخية المهمة في القاهرة، ويُعد رمزًا للصداقة بين مصر وأمريكا الجنوبية.

أثار انتشار شائعة سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار من وسط البلد موجة من الجدل والغضب في مصر.

تاريخ التمثال:

تم افتتاح التمثال عام 1960، بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة سيمون بوليفار.

تم إهداء التمثال لمصر من قبل حكومة فنزويلا.

صمم التمثال النحات الفنزويلي "خورخي أندريس كروز".

تم صنع التمثال في إيطاليا.



وصف تمثال سيمون بوليفار:

يصور التمثال سيمون بوليفار واقفًا على قاعدة من الجرانيت.

يرتدي بوليفار الزي العسكري ويحمل سيفًا في يده اليمنى.

يبلغ ارتفاع التمثال حوالي 4 أمتار.



يعد تمثال سيمون بوليفار أحد المعالم التاريخية المهمة في القاهرة.



يُعد رمزًا للصداقة بين مصر وأمريكا الجنوبية.

يُجسد التمثال نضال سيمون بوليفار من أجل حرية أمريكا الجنوبية.

تم ترميم التمثال عام 2010 من قبل الحكومة الفنزويلية.

تم نقل التمثال من مكانه الأصلي في ميدان التحرير إلى ميدان سيمون بوليفار عام 1979.

يعتبر التمثال من أشهر المعالم السياحية في وسط البلد.