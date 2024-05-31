"دفتر مواساة"| شخصيات بارزة تُعزّي وزيرة الثقافة في وفاة والدتها

قدّمت شخصيات عامة وبارزة خالص تعازيها للدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة في وفاة والدتها السيدة نوال محمد أحمد والدة.

حيث نعى وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان تامر عبدالمنعم وفاة السيدة نوال محمد أحمد والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني .



وكانت السيدة نوال قد أصيبت بوعكة صحية ألمت بها توفت على آثرها منذ ساعات قليلة.



ومن جانبه أعرب تامر عبدالمنعم، عن أسفه الشديد لهذا الخبر والذي حدث أثناء إقامة حفل الخميس الأخير من كل شهر - حفل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذي إنتهى منذ قليل على مسرح السامر بالعجوزة.



وتقدم الفنان تامر عبدالمنعم بخالص التعازي لمعالي الوزيرة وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون وكل نفس ذائقة الموت.



وكشف مصدر من داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن تطور الحالة الصحية لوالدة وزيرة الثقافة بمجرد تعرضها للأزمة الصحية.

ورحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس، السيدة نوال محمد أحمد والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم الجمعة عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

المهن السينمائية تنعى وفاة والدة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة ببالغ الحزن والأسى السيدة نوال محمد احمد، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والتي وافتها المنية مساء الخميس.



ويتقدم مجلس الادارة برئاسة المخرج مسعد فودة بخالص آيات العزاء لأسرة وزيرة الثقافة، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة الموافق ٣١ مايو، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، ويقام العزاء يوم الأحد بقاعة الرزاق بنفس المسجد.

المخرج خالد جلال يقدم التعازي لوزيرة الثقافة

كما نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، السيدة /نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التى رحلت عن عالمنا الخميس.

وأعرب المخرج خالد جلال، عن خالص عزائه للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللأسرة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وغفرانه ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان .

كما تقدم الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ وجميع العاملين بالمركز بخالص التعازي والمواساة لوزيرة الثقافةد.نيفين الكيلاني؛ لوفاة والدتها السيدة نوال محمد أحمد التي وافتها المنية مساء أمس الخميس.

جنازة وعزاء السيدة نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

يشار إلى أن صلاة الجنازة ستقام اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء يوم الاحد الموافق ٢ يونيو المقبل، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

معلومات عن وزيرة الثقافة

نيفين الكيلاني هي سياسية مصرية تشغل منصب وزيرة الثقافة منذ أغسطس 2022 خلفاً لإيناس عبد الدايم.

شغلت نيفين منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعينت عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

كما عملت عميدا للمعهد العالي للباليه، ولها مشوار كبير في عدد من المناصب بوزارة الثقافة، منها عضو في لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.