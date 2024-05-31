نقابة المهن السينمائية تنعى والدة وزيرة الثقافة

رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس، السيدة نوال محمد أحمد والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم الجمعة عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

نعت نقابة المهن السبنمائية برئاسة المخرج مسعد فودة ببالغ الحزن والأسى السيدة نوال محمد أحمد، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والتي وافتها المنية مساء اليوم .



ويتقدم مجلس الإدارة برئاسة المخرج مسعد فودة بخالص آيات العزاء لأسرة وزيرة الثقافة، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة الموافق ٣١ مايو، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، ويقام العزاء يوم الأحد بقاعة الرزاق بنفس المسجد.

كما نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، السيدة /نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التى رحلت عن عالمنا اليوم الخميس .

وأعرب المخرج خالد جلال، عن خالص عزائه للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللأسرة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وغفرانه ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان .

كما تقدم الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ وجميع العاملين بالمركز بخالص التعازي والمواساة لوزيرة الثقافةد.نيفين الكيلاني؛ لوفاة والدتها السيدة نوال محمد أحمد التي وافتها المنية مساء أمس الخميس.

جنازة وعزاء السيدة نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

يشار إلى أن صلاة الجنازة ستقام اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء يوم الاحد الموافق ٢ يونيو المقبل، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

معلومات عن وزيرة الثقافة

نيفين الكيلاني هي سياسية مصرية تشغل منصب وزيرة الثقافة منذ أغسطس 2022 خلفاً لإيناس عبد الدايم.

شغلت نيفين منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعينت عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

كما عملت عميدا للمعهد العالي للباليه، ولها مشوار كبير في عدد من المناصب بوزارة الثقافة، منها عضو في لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.