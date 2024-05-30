طارق خيري: شخصية الأهلي وراء الفوز بدوري سوبر سيدات السلة
قال طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إن شخصية الأهلي وراء الإصرار على التتويج بلقب دوري السوبر، بعد موسم شاق وصعب على الفريق.
وقال خيري إن الفريق كان لديه إصرار على الفوز بالبطولة على حساب فريق سبورتنج، خصوصًا بعد خسارة دوري المرتبط، مؤكدًا أن اللاعبات بذلن الكثير من الجهد والتحضير الجيد قبل المباراة وتحقيق اللقب.
وأكد المدير الفني أن الفوز بلقب دوري السوبر اليوم أمام سبورتنج جاء نتيجة جهد كبير من اللاعبات طوال الموسم حيث توج الفريق بلقب منطقة القاهرة والسوبر والكأس، ليكلل موسمه في النهاية بلقب دوري السوبر، وهو إنجاز في موسم صعب وشاق على الجميع.
وأوضح خيري أن دعم مجلس الإدارة الدائم ودعم الجماهير والنشاط الرياضي كان عاملًا إيجابيًّا في تحفيز اللاعبات، لتحقيق اللقب على الرغم من صعوبة وقوة المنافس.
وتابع خيري أن الفوز بدوري السوبر جاء وسط غياب عناصر مؤثرة ومهمة بالفريق، إلا أن التوفيق وجهد وإصرار اللاعبات كان حاضرًا في المباراة، ليفوز الفريق ويحقق لقب البطولة.