مصرع شاب غرقاً بشاطئ شهر العسل بحي العجمي في الإسكندرية

لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء نزوله للاستحمام بشاطئ شهر العسل بحي العجمي غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغطاسين متطوعين البحث عن جثمانه المفقود.

كان العقيد ياسر القطان، مأمور لقسم شرطة الدخيلة قد تلقى اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ شهر العسل في منطقة العجمي غرب المحافظة.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة غرق شاب يدعى "عادل الشواطلي" أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليها للإستحمام فجرفه التيار.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه سيتم الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود.، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

أعلن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، غرق شاب يدعى عادل الشواطلي، والذي لقي مصرعه غرقًا بشاطئ شهر العسل في منطقة البيطاش غرب الإسكندرية.

قال المالحي في مناشدته: غواصين الخير، وخاصًا غواصين الإسكندرية، يوجد حالة غرق، غرق في شاطئ شهر العسل بالبيطاش، نرجو من الغواصين سرعة الوصول لمكان الغرق، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يظهر في أقرب وقت، وأن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله الصبر والسلوان.