كافاني يعلن اعتزاله الدولي قبل انطلاق كوبا أمريكا

أسدل النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني الستار عن مشواره الاحترافي مع الساحرة المستديرة على المستوى الدولي بعد مسيرة طويلة من العطاء داخل المستطيل الأخضر.

وأعلن كافاني لاعب بوكا جونيورز لأرجنتيني اعتزاله الدولي قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كوبا أمريكا 2024، وذلك من خلال رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له وأعلن فيها اعتزاله الدولي ليتأكد غيابه عن أوروجواي في البطولة المقبلة.

وتنطلق منافسات كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 20 يونيو لـ14 يوليو المقبل، ويتواجد منتخب أوروجواي في المجموعة الثالثة رفقة كل من أمريكا وبنما وبوليفيا.

ويبحث منتخب أوروجواي عن التتويج ببطولة كوبا أمريكا للمرة الـ16 في تاريخه والأولى له منذ عام 2011.

يذكر أن إدينسون كافاني هو ثاني هداف أوروجواي تاريخيا بعدما سجل 58 هدفا في 136 مباراة فيما يتصدر القائمة لويس سواريز بـ68 هدفا.